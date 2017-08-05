Куда сходить в Уфе: афиша на 5 и 6 августа Фото: Олег Яровиков Куда сходить в Уфе: афиша на 5 и 6 августа Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Фестиваль уличной еды «АшМаркет»

В эти выходные в новом творческом пространстве – «Арт-Квадрате» на Чернышевского – пройдет двухдневный «АшМаркет». Уфимцы смогут попробовать стрифуд, представляющий кухни разных народов: грузинскую, израильскую, армянскую, русскую, осетинскую, башкирскую, узбекскую, китайскую, кавказскую – здесь будут представлены национальные блюда на любой вкус.

5 и 6 августа, 13:00-20:00

Ул. Чернышевского, 88, «Арт-Квадрат».

Вход свободный.

«Патриоты»: фестиваль технических видов спорта

В субботу, 5 августа, на аэродроме «Первушино» пройдет фестиваль технических и военно-спортивных игр «Патриоты», организованный в честь 90-летия образования ДОСААФ России.

Праздник объединит любителей самолетов, мотоциклов, парашютного спорта, гонок на внедорожниках, авиамоделирования, пейнтбола и лазертага, служебного собаководства и других.

Для всех желающих организован трансфер от Южного автовокзала. Первый автобус в сторону аэродрома отправится в 11.00.

5 августа, с 12:00

Аэродром «Первушино».

Вход свободный

Футбольная суббота

На уфимском стадионе «Нефтяник» в субботу пройдут два матча. В полдень начнется игра между молодежными составами «Уфы» и грозненского «Ахмата». В 17:00 в рамках 4-го тура РФПЛ на поле выйдут основные команды.

5 августа, 12:00, 17:00

Ул. Комарова, 9, стадион «Нефтяник».

Выставка редких и дорогих пород кошек

До 17 августа в Доме-музее Шагита Худайбердина проходит «Котомания» — выставка самых редких и дорогих в мире пород кошек: кошка будды, кошка-енот, кошка-леопард, кошка оберег и другие. Их стоимость может достигать десятков тысяч долларов.

5 августа, 11:00-20:00; 6 августа, 10:00-19:00

Ул. Новомостовая, 20.