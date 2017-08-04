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В Уфе полицейский избил задержанного за мелкое хулиганство

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе полицейский избил задержанного за мелкое хулиганство Фото: Олег Яровиков

В Уфе полицейский избил задержанного за мелкое хулиганство Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В следственном отделе Калининского района Уфы СУ СКР по Башкирии возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего полицейского. Оперативного дежурного дежурной части в микрорайоне «Инорс» подозревают в превышении должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, ночью 11 июня 2017 полицейский избил 41-летнего уфимца, доставленного в отдел полиции за «мелкое хулиганство». С задержанным оперативный дежурный был знаком раньше, и инцидент произошел на почве ссоры. Результатом стал легкий вред здоровью для пострадавшей стороны, и уголовное дело – для полицейского.

«Министром внутренних дел по Республике Башкортостан Романом Деевым назначена служебная проверка. По ее результатам будет принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, он будет привлечен к установленной законом ответственности, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

«Указанные действия повлекли существенное нарушение прав и законных интересов задержанного, а также повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства в виде подрыва авторитета правоохранительных органов, чем существенно нарушены охраняемые законом интересы государства», — отметила старший помощник руководителя следственного управления СКР по РБ Светлана Абрамова.

Сейчас проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, а в ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Дожидаться его он будет под домашним арестом, который избран судом в качестве меры пресечения.

Теги: МВД по РБ, Следственный комитет по РБ
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