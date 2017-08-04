Николай Хорошилов назначен вице-премьером Правительства Башкирии

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Заместителем Премьер-министра Правительства РБ назначен Николай Хорошилов. Соответствующий указ в пятницу, 4 августа, подписал Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Другим указом в связи с переходом на новую работу от должности вице-премьера освобожден Ильяс Муниров.

Справка

Николай Анатольевич Хорошилов родился в 1959 году в Ишимбае.

Окончил Уфимский авиационный институт, трудовой путь начал инженером-конструктором Ишимбайского филиала Рубцовского машиностроительного завода. В разные годы работал на Бирском механическом заводе, возглавлял Бирское районное управление федеральной почтовой связи. Был директором ЗАО «Бирский производственный комбинат».

С ноября 2005 года занимал пост главы администрации Бирского района и города Бирска впоследствии — главы администрации муниципального района Бирский район.