Уфимский «Салават Юлаев» на классе победил «Спартак» на Кубке нижегородского губернатора

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

На хоккейном предсезонном Кубке Губернатора Нижегородской области уфимский «Салават Юлаев» одержал вторую победу (при одном поражении от «Ак Барса» — 3:4). Уфимцы выиграли у московского «Спартака» — 3:1. Евгений Коротков открыл счет на 14-й минуте. Затем Энвер Лисин отметился дублем в концовке второго и начале третьего отрезком матча.

В середине третьего периода москвичи размочили счет в большинстве — 1:3. Тут же «Салават» «привез» себе еще два удаления и вынужден был играть втроем против пятерых. Но «Спартак» этот шикарнейший шанс не использовал.

5 августа «Салават Юлаев» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».