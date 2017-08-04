День знаний в Башкирии переносится Фото: Олег Яровиков День знаний в Башкирии переносится Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Башкирии условно отменили приближающийся традиционный День знаний. Как сообщает «Комсомольская правда — Уфа», на первый день осени 2017 выпадает другой праздник — Курбан-байрам.

— Этот день по распоряжению республиканского министерства труда и социальной защиты населения является нерабочим. В связи с этим школьные линейки в честь Дня знаний переносятся либо на 2, либо на 4 число, — уточнили в пресс-службе министерства образования региона. – Каждая школа будет решать это самостоятельно.