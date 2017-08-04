Уфимские ученые разрабатывают новое лекарственное средство со себестоимостью ниже аналогов Фото: Карина Камаева Уфимские ученые разрабатывают новое лекарственное средство со себестоимостью ниже аналогов Фото: Карина Камаева

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В рамках программы «Развитие науки и технологий в РБ» уфимские ученые разрабатывают новое лекарственное средство, его себестоимость гораздо ниже аналогов. Сегодня об этом в прямом эфире программы «Экономика Башкортостана» на «Радио России Башкортостан» сообщил президент Академии наук РБ Альфис Гаязов.

«Для того чтобы развивать науку в соответствии с целевыми направлениями развития нашей республики, необходимо создать такую программу, которая комплексно изучала бы ситуацию и представляла бы собой решение актуальных проблем в соответствии с проектным методом. Именно с этой целью в республике создана программа «Развитие науки и технологий в РБ». Эта программа нацелена на то, чтобы научные исследования работали на нашу республику и позволили продвинуть наш регион вперед по ряду направлений, — рассказал Альфис Гаязов. — Программа имеет три ответвления. Первое включает вопросы, связанные с поддержкой и научным обеспечением в реализации стратегии социально-экономического развития нашей республики. Второе связано с развитием Башкирской технологической инициативы, концепция которой была принята на уровне Правительства, и сегодня мы работаем над созданием дорожной карты. Третье направление связано с развитием научно-технической сферы Республики Башкортостан. Программа рассчитана на пять лет. Первые результаты мы ожидаем уже в течение этого года. Есть жесткие индикаторы, по которым можно будет судить о ее действии».

Программа «Экономика Башкортостана» рассказывает об экономической жизни республики — инновациях, сельском хозяйстве, инвестициях, ценообразовании, новых рынках и направлениях в бизнесе, с разбором важных экономических событий с экспертами. Выходит в прямом эфире «Радио России Башкортостан» каждую пятницу в 12.20, на частоте 89,5 FM.