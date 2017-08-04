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4 августа Пятница

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Уфимский «Толпар» - бронзовый призер домашнего Кубка ХК «Салават Юлаев»

СПОРТ

Уфимский «Толпар» - бронзовый призер домашнего Кубка ХК «Салават Юлаев» Фото: Дмитрий Слезин

Уфимский «Толпар» - бронзовый призер домашнего Кубка ХК «Салават Юлаев» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Уфе завершился предсезонный хоккейный турнир — Кубок ХК «Салават Юлаев». Победитель определился заранее — челябинские «Белые Медведи», набрав 12 очков, стали недосягаемы для остальных пяти команд.

В заключительный день челябинцы добавили к своему показателю еще один балл — 13 очков, проиграв хозяевам турнира в овертайме — 1:2. В составе «Толпара» счет в третьем периоде открыл Ярослав Соколов. Однако «медведи» тут же отыгрались. Перевод игры в овертайм перечеркнул надежды уфимцев на «серебро» Кубка, но им досталась «бронза» благодаря победному броску Эрика Хасанова.

Уфимский клуб набрал девять очков — столько же, сколько «Мамонты Югры» и «Реактор» из Нижнекамска. «Мамонты» оказались выше «Толпара» по дополнительным показателям, а тот — выше нижнекамцев.

Приз лучшего защитника турнира получил уфимец Иван Биткин.

Теги: хоккей, предсезонка
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