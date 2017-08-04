В Башкирии ветер повалил огромное дерево на многоэтажку - видео
УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
В Башкирии из-за сильного ветра пирамидальный тополь упал прямо на жилую многоэтажку. Инцидент произошел в Стерлитамаке по адресу: ул.Заводская, 23. Фото и видео упавшего дерева прислали очевидцы в редакцию Стерлитамакского телевидения в рубрику «Нам прислали».
Сообщается, что дерево задело окна нескольких квартир, стекла остались целы.
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