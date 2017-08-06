В Уфе бесплатно покажут фильм с Леонардо ди Каприо Фото: открытый источник В Уфе бесплатно покажут фильм с Леонардо ди Каприо Фото: открытый источник

УФА, 6 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Документальный фильм с Леонардо ди Каприо «Спасти планету» покажут в Уфе 16 августа в Уфимском городском планетарии. Показ состоится в рамках экологического киномарафона «Быть или не быть» при поддержке телеканала «National Geographic», сообщает уфимская мэрия.

В 2016 году актер был назначен послом мира ООН по вопросам климата, и первым масштабным проектом, осуществленным им в этой должности, стал фильм «Спасти планету» (англ. «Before the Flood»).

Полуторачасовой фильм представляет собой путешествие рассказчика по разным уголкам планеты — засвидетельствование губительных климатических и социальных перемен и интервью с людьми, облеченными знаниями или властью. Беседы разнятся от вполне неформальных встреч до сдержанных бесед в официальной обстановке с Папой Римским, экс-президентом Бараком Обамой и бывшим генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.

Вместе со съемочной группой Леонардо ди Каприо активно путешествовал в течение двух лет. В кадр попали тающие ледники Гренландии и Аляски, беспрецедентная вырубка лесов в Юго-Восточной Азии, вымирающая флора коралловых рифов, задыхающийся от выбросов в атмосферу Пекин и многое другое. Пугающая статистика из уст рассказчика и собеседников действительно заставляет задуматься и хотя бы попытаться оценить масштабы происходящего.