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Аграрии Башкирии расширяют посевы кукурузы

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Аграрии Башкирии расширяют посевы кукурузы Фото: администрация Туймазинского района

Аграрии Башкирии расширяют посевы кукурузы Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сельхозпроизводители Башкортостана всё большее внимание уделяют выращиванию кукурузы. Так, аграрии Янаульского района приступили к выращиванию кукурузы на зерно по зерновой технологии. Экспериментальная площадь посевов здесь составила 75 га.

Выращиванию кукурузы, которая является основой белкового рациона крупного рогатого скота, придают большое значение и в ООО «САВА Агро-Япрык» Туймазинского района. Посевные площади, отведенные под эту культуру в этом году, увеличились. 500 гектаров засеяли семенами кукурузы, привезенными из Краснодарского края, Кабардино-Балкарии и Франции. И сегодня на просторах полей этого хозяйства можно сравнить результаты всхожести разных сортов культур. Лидером стал представитель французской селекции, достигший трехметровой высоты.

Как отметил руководитель хозяйства Рамиль Халиуллин, урожайность французского сорта вдвое выше, чем у других видов культуры. С учётом грамотного земледелия, с одного гектара можно получить до 100 тонн зеленой массы. Кукуруза любит почву, богатую минеральными удобрениями, поэтому их внесли 400 килограммов на один гектар, что потребовало от хозяйства немалых затрат. Если погода не подведет, и еще два месяца температура воздуха будет держаться ночью не ниже 15 градусов, то прогнозы на урожайность — оптимистичные.

Ценный животноводческий корм из Краснодарского и Кабардино-Балкарского сортов будет храниться в силосных ямах, французский сорт пойдет на зерно. Таким образом, поголовье будет обеспечено сочными питательными кормами, включая и бобовые культуры. На сегодняшний день в хозяйстве заложено 3000 тонн многолетних трав, сообщили в администрации муниципалитета.

Теги: сельское хозяйство, кукуруза
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