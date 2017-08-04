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4 августа Пятница

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В Башкирии росгвардейцы задержали пытавшегося уйти от преследования нетрезвого водителя - видео

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии росгвардейцы задержали пытавшегося уйти от преследования нетрезвого водителя - видео Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РБ

В Башкирии росгвардейцы задержали пытавшегося уйти от преследования нетрезвого водителя - видео Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РБ

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В городе Стерлитамаке накануне, в День ВДВ, служебный автомобиль сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии обогнал автомобиль «Дэу Нексия», который ехал с нарушениями ПДД. Стражи порядка предположили, что за рулем машины находится нетрезвый водитель, и решили последовать за ним, так как тот создавал угрозу участникам дорожного движения. Об этом агентству «Башинформ» сообщила руководитель пресс-службы Управления Росгвардии по РБ Наталья Трутнева.

Внезапно водитель-нарушитель врезался в «Хендай Старэкс», после чего вышел из автомобиля и стал провоцировать другого водителя на конфликт — пытался открыть дверь, бил по стеклу, нецензурно выражался в его адрес. Когда росгвардейцы подошли к участникам ДТП, водитель «Нексии», на котором были все атрибуты десантника — тельняшка и синий берет, сел за руль своего автомобиля и скрылся с места аварии.

Росгвардейцы начали преследование. Правоохранителям удалось остановить машину. За рулем находился 28-летний житель Стерлитамакского района. От него и от его 31-летнего пассажира исходил резкий запах спиртного. Задержанных доставили в наркологический диспансер для медосвидетельствования, которое подтвердило опьянение. Нарушителей передали в отдел полиции для дальнейшей работы.

Теги: Росгвардия, ВДВ, ДТП
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