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4 августа Пятница

Уфа   °

Активная молодежь Башкирии получила федеральные гранты на сумму 4,5 млн рублей

ОБЩЕСТВО

Активная молодежь Башкирии получила федеральные гранты на сумму 4,5 млн рублей

Фото: пресс-служба ГФИ по РБ

Активная молодежь Башкирии получила федеральные гранты на сумму 4,5 млн рублей

Фото: пресс-служба ГФИ по РБ

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкортостане сумма выданных на реализацию молодежных проектов федеральных грантов составила 4,5 млн рублей. Эти средства выделены Федеральным агентством по делам молодежи лауреатам и призерам молодежного образовательного форума Приволжского федерального округа «iВолга». За пять лет существования форума его лауреатами стали 21 представитель Башкортостана. В 2017 году обладателями грантов и специальных призов стали четверо новаторов из республики.

Об этом шла речь на встрече главного федерального инспектора по РБ Михаила Закомалдина и министра молодежной политики и спорта РБ Андрея Иванюты с участниками — грантополучателями молодежного форума.

Общение длилось более часа. Молодые люди рассказали о своих проектах и поделились планами на будущее. Многие идеи, которые удостоились денежных призов, уже сегодня воплощаются в жизнь.

Аспирантка Башкирского государственного аграрного университета Катерина Малютина успешно развивает технологию получения безвирусных семян картофеля на базе аэропонных установок. Лабораторию и посевные площадки для разработок молодому ученому предоставили в фермерском хозяйстве «Агли» в Чишминском районе.

Алмаз Гатауллин, аспирант Уфимского научного центра Российской академии наук, внедряет придуманный им препарат нового поколения для пчел — Хитамилан. Этот препарат, созданный на основе натуральных продуктов пчеловодства, может стать лучшей альтернативой антибиотикам.

Александр Юдин, ставший лауреатом 2016 года с проектом «Лица Победы», уже выпустил третью книгу с одноименным названием о ветеранах Великой Отечественной войны. Один экземпляр он подарил Михаилу Закомалдину.

«У нас получился хороший, предметный разговор. Мы услышали идеи молодежи. Отрадно, что многие из них касались развития патриотических программ. Все проекты интересные и, несомненно, их нужно поддержать. Мы со своей стороны будем помогать, сопровождать ребят. И уже сегодня начнем готовиться к следующей «iВолге», чтобы вновь показать себя сплоченной командой, способной конкурировать. Мы сильные соперники и будем дальше держать лицо», — подвел итоги встречи главный федеральный инспектор.

Теги: гранты, главный федеральный инспектор
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