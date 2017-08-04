В Уфе около аграрного университета спецслужбы оцепили подземный переход Фото: группа «БашДТП» В Уфе около аграрного университета спецслужбы оцепили подземный переход Фото: группа «БашДТП»

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе днем 4 августа спецслужбы оцепили подземный пешеходный переход рядом с аграрным университетом. Об этом очевидцы сообщили в группе «БашДТП» «ВКонтакте» и поделились фотографиями. На снимках видно, что около перехода стоят спасатели, а на проезжей части — машины спецслужб: полиции, скорой помощи, МЧС.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием в МВД по РБ.

«В полицию поступило сообщение о подозрительном предмете в подземном переходе. На место прибыли необходимые службы, осмотрели территорию, ничего опасного не обнаружили», — сообщил руководитель пресс-службы ведомства Максим Родионов.

По словам очевидцев, за опасный предмет приняли коробку со старыми газетами.