Госавтоинспекция Башкирии предупреждает водителей о массовых рейдах Фото: автор Госавтоинспекция Башкирии предупреждает водителей о массовых рейдах Фото: автор

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

По всей территории Башкортостана сотрудники республиканской Госавтоинспекции в пятницу проводят традиционные рейды. Профилактические мероприятия направлены на выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения.

«Будьте предельно внимательны и аккуратны! Всегда соблюдайте ПДД, они помогут сохранить не только вашу жизнь, но и жизни ваших родных и близких», — обратились к водителям в пресс-службе ГИБДД.

В ведомстве напомнили о правилах поведения участников дорожного движения: до поездки проверять техническое состояние транспортного средства, соблюдать скоростной режим на дороге, не отвлекаться за рулем, при движении учитывать погодные условия и состояние асфальта.