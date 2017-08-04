Рост цен на лекарства превысил инфляцию в три раза Фото: Олег Яровиков Рост цен на лекарства превысил инфляцию в три раза Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Подорожание лекарств не из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в этом году более чем в три раза превысило инфляцию. Об этом сообщают «Известия».

По данным Центробанка, инфляция в России с начала 2017 года составила 2,3%.

Рост цен на препараты за первое полугодие составил 7,6%.

По мнению экспертов, аптеки стараются таким компенсировать убытки из-за регулирования цен на категорию ЖНВЛП, а также из-за падения спроса на лекарства в летний период и нестабильного курса рубля.

О росте стоимости лекарственных препаратов на 7,6% сообщили в Росздравнадзоре — речь идет о медикаментах, не входящих в перечень ЖНВЛП. В ведомстве рассказали, что подорожание, в 3,3 раза превысившее инфляцию, произошло за первые шесть месяцев 2017 года.

В Росздравнадзоре отметили, что препараты разных ценовых категорий дорожали с разной интенсивностью. Так, на 1,8% выросли цены на медикаменты стоимостью до 50 рублей, на 7,9% — на сегмент ценовой категории от 50 до 500 рублей и на 7,9% — на лекарственные препараты дороже 500 рублей.

Цены на лекарственные средства, не входящие в перечень ЖНВЛП, производители, посредники и аптеки определяют самостоятельно.

Стоимость препаратов из перечня ЖНВЛП с 2009 года регулируется государством — список таких лекарств ежегодно утверждается правительством.