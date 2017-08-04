Башкирский туроператор «Хазина Тур» за 10 лет показал Татарстан более 100 тысячам туристов

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УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Накануне на VI съезде Всемирного конгресса татар на дискуссионной площадке «Татарское предпринимательство и меценатство», прошедшей в конференц-зале Министерства культуры Татарстана, большое внимание было уделено обсуждению вопросов туризма и презентации туристических организаций.

«Хазина Тур» — хорошо знакомый Башкортостану и Татарстану туроператор. Его руководитель Комил Сиразетдинов участвует в работе VI съезда Всемирного конгресса татар как представитель Башкортостана.

«Мы организуем туристические маршруты не только для татар», — заявил на одной из дискуссионных площадок программы Комил Сиразетдинов. — Если есть желающие открыть в регионах турбизнес, связанный с татарским миром, мы готовы принять их туристов. У нас есть лицензия и 10-летний опыт». В то же время он подчеркнул, что «Хазина Тур» является интернациональным туроператором: «Мы за международное сотрудничество. Мы работаем не только для татар, а для всех людей».

Комил Сиразетдинов в качестве своей первой работы в области туризма вспомнил организацию приезда учителей из Туймазов в Казань.

«Тогда у меня еще не было опыта, но раз попросили, я взялся за эту работу. Она мне очень понравилась, и в течение 10 лет из Башкортостана и других регионов мы привезли более 100 тысяч туристов и показали им Казань, Булгар и весь Татарстан», — сказал он.

В качестве дополнительной информации спикер рассказал, что работает не только с дорогими отелями, но и с отелями эконом-класса; а для показа туристам из Татарстана красивых мест Башкортостана в Казани открылся филиал «Хазина Тур».

«Если наш опыт интересен — мы к сотрудничеству готовы», — обратился он к участвующим в заседании делегатам — татарским предпринимателям.

Связаться с «Хазина Тур» можно здесь.