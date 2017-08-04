Инвесторов из Китая и Кумертау заинтересовал проект лауреата молодежного форума «iВолга» из Башкирии Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ





Инвесторов из Китая и Кумертау заинтересовал проект лауреата молодежного форума «iВолга» из Башкирии Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Инновационный проект по переработке овощей «Энергия Солнца» Эльвира Нафикова из Уфы заинтересовал предпринимателей из Китая и частных инвесторов из Кумертау. Напомним, в конце 2016 года постановлением Правительства РФ городу был присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития.

Об этом выпускник Башкирской академии государственной службы и управления при главе Башкортостана рассказал при встрече с главным федеральным инспектором по РБ Михаилом Закомалдиным и министром молодежной политики и спорта РБ Андреем Иванютой. Встреча лауреатов и призеров молодежного образовательного форума Приволжского федерального округа «iВолга» от Башкортостана состоялась сегодня в приемной Президента России в Уфе.

По словам Эльвира Нафикова, суть проекта «Энергия солнца» заключается в создании мобильного комплекса и логистического центра по переработке овощей. Также в рамках проекта предполагается организация закупки овощей, их расфасовки, хранения и дальнейшей реализации.

«По некоторым подсчетам, сегодня в России от 30% всей произведенной овощной продукции приходят в негодность. Наша главная цель — минимизировать потери производителей», — пояснил автор проекта.

Он также рассказал, что с недавних пор заинтересованность проектом выразили глава администрации города Кумертау и некоторые частные инвесторы.

Инициатива получила признание и на форуме «iВолга» 2016 года, она стала лауреатом федерального этапа конвейера проектов.

Михаил Закомалдин оценил проект по переработке овощей, посоветовал Эльвиру Нафикову не останавливаться и довести дело до конца.

«Глава Кумертау — серьезный и заинтересованный руководитель, с ним можно иметь дело», — поддержал молодого человека главный федеральный инспектор по РБ и отметил, что «хорошо было бы круглый год видеть на своем столе родную башкирскую картошку».