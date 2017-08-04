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4 августа Пятница

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Зять бывшего тренера ФК «Уфа» Игоря Колыванова - чемпион Европы-2017 по мотоболу

СПОРТ

Зять бывшего тренера ФК «Уфа» Игоря Колыванова - чемпион Европы-2017 по мотоболу Фото: www.mfr.ru

Зять бывшего тренера ФК «Уфа» Игоря Колыванова - чемпион Европы-2017 по мотоболу Фото: www.mfr.ru

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Во Франции завершился чемпионат Европы-2017 по мотоболу. Сборная России защитила свой прошлогодний чемпионский титул, победив в финале сборную хозяев — 6:4.

Бронзовые награды в активе немцев, обыгравших сборную Белоруссии.

В составе россиян чемпионом по этому не избалованному телетрансляциями виду спорта стал супруг Анны Колывановой — Иван Криштопа. Анна — дочь Игоря Колыванова, главного тренера ФК «Уфа», под руководством которого уфимский клуб прошел ФНЛ и, попав в Премьер-лигу, сумел сохранить место в ней в первый трудный год.

Ныне Игорь Колыванов — наставник московского «Торпедо», которое выступает во второй лиге России в зоне «Центр». После трех игр в активе «торпедовцев» две гостевые ничьи с «Энергомашем» (Белгород, нынешние уфимцы не так давно играли с этой командой в Кубке России) и «Соколом» из Саратова, а также тяжелая домашняя победа над липецким «Металлургом» — 2:1.

Теги: мотобол
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