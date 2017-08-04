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4 августа Пятница

Уфа   °

По поручению Рустэма Хамитова в Уфе будет оборудована современная фонотека со свободным доступом

КУЛЬТУРА

По поручению Рустэма Хамитова в Уфе будет оборудована современная фонотека со свободным доступом Фото: сайт главы РБ

По поручению Рустэма Хамитова в Уфе будет оборудована современная фонотека со свободным доступом Фото: сайт главы РБ

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

По поручению главы Башкортостана Рустэма Хамитова в Юношеской библиотеке Уфы будет оборудована современная фонотека. Она будет создана на основе материала, собранного уфимским филофонистом Радиславом Гараевым. К раритетным записям смогут получить доступ как специалисты, так и все желающие.

Кроме того, в Башкирской государственной филармонии в новом сезоне состоится презентация клуба филофонистов и будет организован цикл совместных концертов-лекций с демонстрацией уникальных записей.

Такое решение было принято главой Башкортостана после посещения председателя Уфимского клуба филофонистов Радислава Гараева. Поводом для визита стало обращение пенсионера к руководителю региона с предложением возродить работу клуба. По его словам, это будет способствовать популяризации классической музыки в республике, приобщению молодежи к лучшим образцам исполнительского искусства.

Радислав Гараев рассказал главе региона, что Уфимский клуб филофонистов был основан любителями-коллекционерами музыки в 1976 году. В нем были три секции: джазовой, популярной и классической музыки. В клубе состояли почти 100 человек, которые платили взносы, что давало им право приобретать раритетные виниловые пластинки. Благодаря поддержке отдела культуры Уфимского горсовета клубу была предоставлена площадь во Дворце культуры РТИ. Еженедельно клуб проводил лекции для всех желающих, способствуя популяризации классической и джазовой музыки. Но в 1994 году руководство Дворца культуры РТИ отменило бесплатную аренду, поэтому клубу пришлось освободить занимаемые площади и фактически прекратить активную деятельность.

«Очень приятно с Вами познакомиться. Спасибо, что написали письмо. Хорошо, что в Уфе есть такие люди, как Вы. Мы поддерживаем Вас как ценителя классической музыки, а главное - понимаем, что надо приобщать к ней как можно больше наших граждан, - отметил Рустэм Хамитов. - Ту работу, которую вы раньше проводили - лекторий, разъяснения, встречи с людьми, - нужно восстанавливать. Надо, чтобы у Вас были последователи, чтобы рядом с вами были неравнодушные люди».

Теги: глава РБ, фонотека
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