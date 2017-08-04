В Уфе стартует пилотный проект по трудоустройству инвалидов Фото: ИА «Башинформ» В Уфе стартует пилотный проект по трудоустройству инвалидов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфа наряду с Ленинградской областью выбрана регионом для реализации пилотного проекта по трудоустройству инвалидов. Официальным стартом проекта объявлен сентябрь 2017 года. Данная инициатива призвана помочь решить существующую проблему с трудоустройством лиц с ограниченными возможностями здоровья.

По данным Пенсионного фонда, в Башкортостане проживают почти 78 тысяч инвалидов в трудоспособном возрасте. Из них работают всего более 17 тысяч, или 21,9%.

В соответствии с соглашением между правительством Башкортостана и Рострудом к концу 2017 года численность работающих в республике инвалидов трудоспособного возраста должна составить не менее 21 758 человек, или 27%.

В первом полугодии текущего года в региональные центры занятости обратились 1715 инвалидов, трудоустроено — 783.

Промежуточные итоги реализации мероприятий в рамках пилотного проекта обсудили в Центре занятости населения башкирской столицы на рабочих совещаниях совместно с экспертами из Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

«Работа шла параллельно на двух площадках. Первая была посвящена оптимизации административных процессов службы занятости населения, что позволит перераспределить ресурсы для реализации приоритетных направлений деятельности, повысить удовлетворенность граждан качеством предоставляемых услуг, — отметила пресс-секретарь Минтруда РБ Роза Кузьменко. — На второй площадке обсуждались вопросы по внедрению эффективных методик трудоустройства инвалидов. Состоялось обсуждение критериев оценки профессиональной и социальной адаптации по вакансиям, предоставляемым для их трудоустройства предприятиями, были разработаны новые подходы по формированию критических случаев, объединению их в кластеры и дальнейшему их использованию в качестве «поведенческих якорей» для оценки работы инвалида. Была также проведена работа с психологами центров занятости Уфы и Уфимского района. Обсуждался дальнейший план работы, окончание подготовительного этапа, сформирован план работы с инвалидами, участвующими в пилотном проекте».