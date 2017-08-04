Константин Толкачев: «Необходимость закона об анонимайзерах назрела уже давно» Фото: Карина Камаева Константин Толкачев: «Необходимость закона об анонимайзерах назрела уже давно» Фото: Карина Камаева

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» — так называемый закон об анонимайзерах, запрещающий использование технологии обхода блокировки сайтов с запрещенной информацией. Законопроект также запрещает поисковикам показывать на территории России ссылки на заблокированные ресурсы.

«Законопроект был внесен в Государственную Думу в июне, оперативно рассмотрен и принят в трех чтениях. Необходимость подобного законодательного акта назрела уже давно, — прокомментировал принятие закона Председатель Государственного Собрания — Курултая РБ Константин Толкачев. — Ранее доступ к некоторым сайтам, позволяющим обходить блокировки, был ограничен на основании решений судов, однако само использование технологий обхода запрещено не было. Проблема обсуждалась законодателями всех уровней, журналистами, широкой общественностью. Данный закон должен поставить точку в этом вопросе».

Константин Толкачев отметил, что принятый закон нацелен в первую очередь на информационную безопасность в интернете.

«Она включает в себя разные аспекты, среди которых два наиболее значимы. Первый — это безопасность несовершеннолетних в интернете. Дети и подростки, психика которых еще неустойчива, наиболее подвержены воздействию различных деструктивных групп, которые разворачивают свою деятельность в интернете. Один из примеров — так называемые группы смерти, получившие, к сожалению, большое распространение в последнее время. В Башкортостане уделяется большое внимание профилактике детского суицида. Тему безопасности детей в интернете мы выносили в качестве одной из ключевых на проведенном в июне Государственным Собранием Республиканском родительском форуме, — сказал Константин Толкачев. — Второй аспект — это противодействие распространению экстремистских материалов. Для преступных сообществ, в том числе для террористов, интернет давно стал одним из основных инструментов. Меры по борьбе с экстремистами в интернете принимаются по всему миру. Не так давно на заседании Президиума Совета законодателей России я озвучил выработанные возглавляемой мной Комиссией по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции предложения по введению новаций в законодательство, которые помогли бы эффективнее противодействовать экстремизму, в том числе по его пропаганде в интернете. Принятый Госдумой закон коррелирует с этими нашими предложениями».