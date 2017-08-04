Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.75 ↑

EUR 71.95 ↓

4 августа Пятница

Уфа   °

В Башкирии на территории заповедника «Шульган-Таш» туристы на внедорожниках устроили гонки

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В полицию Бурзянского района Башкортостана месяц назад обратились сотрудники администрации госзаповедника «Шульган-Таш». Они сообщили, что на территории заповедной зоны ездят джипы, которые нарушают местный режим.

В пресс-службе МВД по РБ проинформировали, что, по предварительным данным, туристы на четырех внедорожниках без разрешения заехали на территорию заповедника. Они устроили гонки, причинив тем самым вред природе.

Полицейские начали проверку с момента поступления заявления — с 3 июля. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сказали в ведомстве.

Теги: МВД по РБ, заповедник, Шульган-Таш
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть