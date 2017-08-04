В Башкирии на территории заповедника «Шульган-Таш» туристы на внедорожниках устроили гонки

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В полицию Бурзянского района Башкортостана месяц назад обратились сотрудники администрации госзаповедника «Шульган-Таш». Они сообщили, что на территории заповедной зоны ездят джипы, которые нарушают местный режим.

В пресс-службе МВД по РБ проинформировали, что, по предварительным данным, туристы на четырех внедорожниках без разрешения заехали на территорию заповедника. Они устроили гонки, причинив тем самым вред природе.

Полицейские начали проверку с момента поступления заявления — с 3 июля. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сказали в ведомстве.