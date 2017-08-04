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Внешним управляющим МУЭТ Уфы назначен Аркадий Титов

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Муниципальное управление электротранспорта Уфы не заплатило налогов на 325 млн рублей. В организацию на шесть месяцев назначен внешний управляющий, начата процедура наблюдения, сообщает РБК-Уфа.

«Есть четыре выхода из процедуры наблюдения: мировое соглашение, внешнее управление, оздоровление предприятия, ну, и самое для нас неприемлемое — конкурсное производство, которое, я больше чем уверен, мы не допустим», — рассказал в эфире телеканала РБК-Уфа временный управляющий МУЭТ Уфы Аркадий Титов.

По информации РБК-Уфа, по итогам 2015 года убыток составил почти 100 млн рублей, по итогам 2014 года — 300 млн. Общая сумма задолженности управления электротранспорта составляет около 700 млн рублей. Это больше, чем двухгодичная сумма всех его доходов.

В феврале представители республиканского госкомитета по транспорту заявили в Госсобрании республики, что Управление электротранспорта Уфы могут присоединить к «Башавтотрансу».

«Сейчас проходит согласование, разработка экономических параметров. Мы изучаем вопрос синергии двух предприятий», — рассказывал заместитель председателя комитета Азат Калимуллин.

Позже в беседе с журналистами он высказал предположение, что такое решение может создать дополнительную нагрузку на республиканский бюджет.

Теги: МУЭТ, внешний управляющий
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