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4 августа Пятница

Уфа   °

Житель Башкирии сообщил полиции, что собирается взорвать здание прокуратуры

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Стерлитамака утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Он обвиняется в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По информации пресс-службы республиканского надзорного ведомства, обвиняемый в мае этого года позвонил в полицию и сообщил, что он собирается взорвать здание прокуратуры Стерлитамака.

Была незамедлительно организована эвакуация людей, привлечены силы правоохранительных органов, МЧС, скорой помощи. Проверка не выявила каких-либо признаков нахождения взрывных устройств в здании, а также на прилегающей территории.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Ранее он был осужден за посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование.

Теги: ложное сообщение об акте терроризма, прокуратура РБ
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