Житель Башкирии сообщил полиции, что собирается взорвать здание прокуратуры

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Стерлитамака утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Он обвиняется в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По информации пресс-службы республиканского надзорного ведомства, обвиняемый в мае этого года позвонил в полицию и сообщил, что он собирается взорвать здание прокуратуры Стерлитамака.

Была незамедлительно организована эвакуация людей, привлечены силы правоохранительных органов, МЧС, скорой помощи. Проверка не выявила каких-либо признаков нахождения взрывных устройств в здании, а также на прилегающей территории.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Ранее он был осужден за посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование.