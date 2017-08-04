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4 августа Пятница

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Уфимцев приглашают на соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

СПОРТ

Уфимцев приглашают на соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» Фото: Дмитрий Слезин

Уфимцев приглашают на соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», запланированные по всей стране на 12 августа, поддержит и Уфа. В Башкортостане центральной площадкой состязания станет Центр уличного баскетбола в парке «Кашкадан» (микрорайон Сипайлово, ул. Бикбая, 13). На девяти спортивных площадках сразятся сильнейшие баскетболисты столицы.

Баскетболисты будут состязаться в трех возрастных группах: юноши и девушки до 16 лет, юноши и девушки 17-18 лет и мужчины и женщины 19 лет и старше.

Для участия в уфимских соревнованиях необходимо зарегистрировать свою команду до 10 августа включительно на сайте Федерации баскетбола РБ, сообщили в городском управлении по физической культуре и спорту.

Начало соревнований в 10 часов.

Теги: уличный баскетбол, Оранжевый мяч
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