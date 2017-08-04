Собираемость взносов на капремонт домов превысила в Башкирии 90 процентов

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане собираемость взносов на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах за первые шесть месяцев 2017 года превысила прошлогодние показатели и достигла 90,9 процента. Год назад собираемость платежей на капремонт составляла 86,3 процента.

По уточненному краткосрочному плану на 2017-2019 годы, в этом году на капремонт планируется направить более 3 млрд рублей взносов собственников помещений, средств местных бюджетов и отремонтировать 1202 многоквартирных дома.

Как подчеркнули на заседании коллегии Минжилкомхоза Башкортостана, перед Региональным оператором стоит сейчас главная задача — завершить все сезонные работы по капитальному ремонту кровель, фасадов, систем центрального отопления до 15 сентября.

Кроме того, Регоператору поручено продолжить активную информационно-разъяснительную работу с населением, усилить работу с неплательщиками, обеспечить своевременную оплату взносов на капремонт и добиться собираемости взносов в целом за 2017 год не ниже 90 процентов.