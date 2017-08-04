Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.75 ↑

EUR 71.95 ↓

4 августа Пятница

Уфа   °

В Башкирии впервые применена практика замены лифтов с рассрочкой платежа

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии впервые применена практика замены лифтов с рассрочкой платежа Фото: Ксения Калинина

В Башкирии впервые применена практика замены лифтов с рассрочкой платежа Фото: Ксения Калинина

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане впервые применен опыт Свердловской области по замене лифтов с рассрочкой платежа.

Как сообщили на заседании коллегии в Минжилкомхозе региона, из 300 лифтов, включенных в краткосрочный план на 2017 год, замена 200 осуществляется с рассрочкой платежа на три года.

Такая модель была предложена Агентством стратегических инициатив и одобрена правительством республики.

В ведомстве рассчитывают, что опыт этого года окажется успешным и позволит уже со следующего года резко увеличить количество заменяемых лифтов в регионе.

Теги: ЖКХ, замена лифтов
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть