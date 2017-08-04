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4 августа Пятница

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Минздрав России назвал Башкирию в числе регионов-лидеров по снижению смертности

ОБЩЕСТВО

Минздрав России назвал Башкирию в числе регионов-лидеров по снижению смертности Фото: Олег Яровиков

Минздрав России назвал Башкирию в числе регионов-лидеров по снижению смертности Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Минздрав России назвал Башкортостан в числе регионов-лидеров по снижению смертности. Эта информация была озвучена в ходе видеоселекторного совещания под председательством замминистра здравоохранения РФ Татьяны Яковлевой.

В первую очередь была рассмотрена демографическая ситуация. Как было отмечено, в первом полугодии текущего года снижение смертности зафиксировано в 68 субъектах РФ, рост — в 16 регионах. Отдельно были названы территории, в которых показатель смертности стабильно снижался с начала года. В число регионов-лидеров по снижению смертности вошел и Башкортостан. Всего как положительный пример были приведены не более десятка субъектов, уточнили в пресс-службе Минздрава РБ.

В целом по стране за январь-июнь, наряду со снижением смертности, отмечено уменьшение рождаемости. Зарегистрирована убыль населения, количество родившихся не превысило число умерших.

Также участники селектора обсудили итоги по применению вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) за первое полугодие. По словам заместителя директора Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения федерального Минздрава Олега Филиппова, большинство субъектов выполнили установленный план по проведению процедур ЭКО.

В Башкортостане с начала года проведено более 700 процедур, всего в 2017 году эта цифра составляет 1,5 тысячи. В прошлом году проведено 850 процедур ЭКО.

Теги: здравоохранение
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