УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Новый сезон Башкирской открытой лиги КВН стартует с Летней школы. она пройдет 19-22 августа в Бурзянском районе республики. В рамках Летней школы КВН предусмотрены мастер-классы для начинающих КВНщиков, спортивно-психологические игры, тренинги, спортивно-развлекательные мероприятия, творческие вечера.

Участниками «Летней школы КВН» могут стать подростки от 12 лет и студенческая и рабочая молодежь в количестве 70-100 человек, увлеченные творчеством, общественной деятельностью, представители команд, выступающих на башкирском языке: члены команд КВН и их руководители, непосредственно принимающие участие в подготовке команды к играм КВН, представители общественных организаций. Заявку об участии необходимо отправить до 10 августа.

«Это самое яркое событие в республике до начала учебного года, — считает председатель «Башкирской открытой лиги КВН» Урал Каримов. — Планируется участие детей и молодежи из разных регионов России и даже Казахстана. Это полезное мероприятие как для играющих КВНщиков, так и для начинающих. Особенность Летней школы КВН в том, что в условиях полного погружения участники смогут три дня быть полностью в атмосфере юмора и работы».

Организатор мероприятия — Региональная общественная организация «Башкирская открытая лига Клуба веселых и находчивых».