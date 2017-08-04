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4 августа Пятница

Уфа   °

Журналист Башкирского спутникового телевидения пробралась в скандально известный медцентр Уфы

ОБЩЕСТВО

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Журналист службы новостей Башкирского спутникового телевидения Карина Исхакова под видом клиента пробралась в скандально известный медицинский центр Уфы.

Совсем недавно у учреждения, известного под названием «Идиллия», судебные приставы изъяли всё имущество за долги на сумму 7,5 млн рублей. Салон красоты и здоровья задолжал государству налоги, сотрудникам — зарплаты, обманутым клиентам — деньги. Из медучреждения изъяли мебель, кушетки для массажа, аппараты для процедур. Но салон все равно продолжает функционировать и приглашать на процедуры клиентов.

«Перейти порог медицинского центра с видеокамерой было нереально, — рассказывает корреспондент БСТ. — Меня пустили только под видом клиентки. Записаться на процедуры не удалось. Сотрудники пояснили, что все специалисты заняты. Хотя на дверях центра теперь новая вывеска, учреждение именуется, как и раньше — «Идиллия». А при виде скрытой камеры добродушные женщины в халатах сменили тон и выставили нас с оператором за дверь».

Сотрудники колл-центра продолжают вызванивать уже обманутых женщин. Схема осталась прежней: звонят пожилым женщинам и приглашают на бесплатные консультации врачей и обследования новыми аппаратами, которые способны диагностировать любую болезнь.

«Так произошло и с Валентиной Хасановой, массаж обошелся женщине в 80 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе БСТ. — По ее словам, это произошло под гипнозом. К счастью, договор пострадавшая клиентка смогла расторгнуть. Но ей вернули только половину суммы».

Очередная группа клиенток подала на медцентр в суд, чтобы вернуть потраченные средства. Подробности в ближайших выпусках новостей на главном канале республики.

Теги: БСТ
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