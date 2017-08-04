Уфимские спасатели извлекли из реки ночных пловцов Фото: Служба спасения 112 Уфимские спасатели извлекли из реки ночных пловцов Фото: Служба спасения 112

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В уфимскую Службу спасения ночью 4 августа поступила информация о том, что в реке Уфа течением уносит двоих мужчин. Спасатели Поисково-спасательного отряда извлекли ночных пловцов с середины реки, в километре от указанного заявителем места. Мужчинам 35 и 38 лет оказали помощь и отпустили домой. Об этом агентству «Башинформ» сообщила пресс-секретарь столичной «Службы спасения 112» Яна Калинина.

В ведомстве напомнили, что купаться ночью опасно.

«В темное время суток очень сложно сориентироваться на местности. Выбрав неверное направление, вы можете уплыть дальше от берега либо же плыть в середине водоема, думая, что пробираетесь к суше, напрасно тратя последние силы. А на необорудованном пляже, какой и выбрали двое мужчин, может быть множество неприятных «сюрпризов»: неровное, с ямами и рытвинами дно, коряги, водоросли, мусор. Шансы, что вас увидят, придут на помощь — минимальны. Поэтому рекомендуем вам воздержаться от ночного отдыха на воде, дождаться утра и пойти на официальный пляж, где вы сможете вдоволь поплавать под присмотром спасателей», — пояснила Яна Калинина.