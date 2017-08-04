Уфа признана самым дорогим городом Башкирии по ценам на молоко Фото: автор Уфа признана самым дорогим городом Башкирии по ценам на молоко Фото: автор

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башкирская столица продолжает оставаться самым дорогим городом республики по ценам на цельное пастеризованное молоко.

По данным выборочного наблюдения Башкортостанстата, в июле литр молока обошелся уфимцам в 46,93 рубля.

В Сибае такое же молоко стоило 45,71 рубля литр, в Стерлитамаке — 43,53 рубля.

Самым дешевым городом по стоимости пастеризованного молока стал Нефтекамск — 43,44 рубля за литр.

Средняя цена на молоко в целом по республике составила в июле 45,57 рубля.

В июне пастеризованное молоко обходилось жителям республики несколько дороже — 46,11 рубля за литр. В мае еще дороже — 46,57 рубля.

Ранее статистики Башкортостана назвали средние июльские цены на социально значимые продукты в регионе, включая мясо, молоко, рыбу, крупы, овощи и хлеб.