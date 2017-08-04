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4 августа Пятница

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Синоптики Башкирии сообщили, какой будет погода в выходные

ОБЩЕСТВО

Синоптики Башкирии сообщили, какой будет погода в выходные Фото: Олег Яровиков

Синоптики Башкирии сообщили, какой будет погода в выходные Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило прогноз погоды в республике на 4, 5 и 6 августа.

Сегодня, в последний день рабочей недели, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, по северу до умеренных. В отдельных районах грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Днем порывы до сильного. Температура воздуха днем — от 23 до 28 градусов.

5 августа в регионе характер погоды не изменится: местами ожидаются небольшие кратковременные дожди. По северу республики до умеренных. В отдельных районах грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью — 13-18 градусов, днем — от 23 до 28 градусов.

6 августа по-прежнему прогнозируют местами небольшие кратковременные дожди. По северу — до умеренных. В отдельных районах грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью — 13-18 градусов. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов.

Теги: Башгидромет, прогноз погоды
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