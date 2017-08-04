В Башкирии в ДТП с Hyundai Solaris пострадали три пассажирки «Лады Приоры» Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ В Башкирии в ДТП с Hyundai Solaris пострадали три пассажирки «Лады Приоры» Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Мелеузовском районе Башкортостана, на 176 км трассы Уфа — Оренбург днем 3 августа столкнулись два автомобиля. По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, 57-летний житель Кумертау за рулем «Лады Приоры», предположительно, при обгоне врезался в попутный «Hyundai Solaris», который поворачивал влево.

В ДТП пострадали пассажиры «Лады» — 37-летняя жительница Кумертау и 67-летняя жительница Уфимского района обратились за медпомощью. Ещё одну пассажирку — 52-летнюю женщину из Мелеуза увезли в больницу.

В ГИБДД напомнили об элементарных правилах поведения участников дорожного движения: до поездки проверять техническое состояние транспортного средства, соблюдать скоростной режим на дороге, не отвлекаться за рулем, при движении учитывать погодные условия и состояние асфальта.