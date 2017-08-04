Затмение-2017: увидят ли его уфимцы Фото: Уфимский планетарий



Затмение-2017: увидят ли его уфимцы Фото: Уфимский планетарий

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

21 августа земляне будут наблюдать уникальное явление — солнечное затмение. Предстоящее событие СМИ назвали Великим американским затмением, поскольку полные фазы будут видны только в США, а в других странах будет наблюдаться только частное затмение. Частные фазы затмения будут видны в Северной Америке, а также в части Западной Европы и Южной Америки.

По словам директора Уфимского планетария Анатолия Денисова, солнечное затмение начнется в 20.46 по уфимскому времени, когда лунная полутень упадет на Землю в районе Гавайских островов в Тихом океане. Поэтому увидеть его уфимцы не смогут даже в частной фазе.

В России частные фазы затмения можно будет наблюдать только на Чукотском полуострове с максимальной фазой 0,43.

Уфимцам этим августом посчастливится наблюдать другое уникальное астрономическое явление — лунное затмение, уточнили в планетарии.

Во время данного лунного затмения Луна пройдет через северную часть земной тени и полутени и погрузится в земную тень своей южной частью.

Луна начнет входить в полутень Земли 7 августа в 20.50 по уфимскому времени, начнется полутеневое затмение, которое будет практически незаметно для наблюдателей: яркость Луны уменьшится незначительно.

В 22.23 Луна начнет погружаться в земную тень (начнутся частные фазы теневого затмения). Луна в это время будет находиться на юго-востоке невысоко над горизонтом. Она видна в созвездии Козерога.

В 23.20 наступит максимальная фаза затмения, она составит 0,25, и южная часть Луны будет выглядеть темнее.

8 августа в 00.18 Луна выйдет из земной тени, а в 01.51 покинет и земную полутень — затмение закончится.

Общая продолжительность затмения составляет 5 часов 1 минуту.

Продолжительность частного теневого затмения составляет 1 час 55 минут.

Лунное затмение относится к таким астрономическим явлениям, которые видны невооруженным глазом, хотя можно использовать и бинокль, и небольшой телескоп. Главное, чтобы небо было безоблачным, и на небе была видна Луна. Так что не обязательно выезжать за город. К тому же это затмение имеет маленькую фазу и не будет достаточно интересным.

Следующее лунное затмение можно будет видеть у нас через полгода — 31 января 2018 года, а потом 27 июля. Оба затмения будут полными, то есть Луна полностью погрузится в земную тень, и это будет более интересно.