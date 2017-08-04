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4 августа Пятница

Уфа   °

Представительница Башкортостана получила грант форума «Таврида» на спектакль «Семь звезд»

КУЛЬТУРА

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Единственной представительницей Башкортостана в смене музыкантов на молодежном форуме «Таврида» в Крыму была член Союза композиторов РФ и РБ Виринея Белоусова. Она получила грант в размере 100 тысяч рублей. Проект автора направлен на поддержку молодых исполнителей, популяризацию современной хореографии и на сохранение национальной культуры.

«Мой проект — постановка хореографического спектакля «Семь звезд» по мотивам башкирской легенды о семи девушках, — рассказала Виринея корреспонденту агентства «Башинформ». — Он представляет собой сочетание современной хореографии, песочной анимации в качестве декораций и моей музыки на основе фольклора, написанной для симфонического оркестра».

Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» прошел в Крыму с 3 июля по 31 августа. 1 августа на форуме «Таврида-2017» завершилась смена молодых музыкантов, композиторов и хореографов. На официальном закрытии смены состоялось вручение 19 сертификатов финалистов Всероссийского конкурса молодежных проектов, сумма которых в этом году составила 100, 200 и 300 тысяч рублей. На всероссийский конкурс молодежных проектов была представлена 121 заявка.

Лучшие представители творческой молодежи со всех регионов России приезжали на полуостров уже в третий раз. Цель форума — формирование молодежного профессионального сообщества из числа творческой молодежи России. На четвертую смену — молодые композиторы, музыканты и хореографы было подано более 2600 заявок, из них отобрали 450 участников. В этом году смена музыкантов была разделена на девять тематических школ, в том числе: уличных танцев, хореографии, мюзикла, вокального мастерства, продюсирования, академической музыки, школа Ольги Кормухиной.

Теги: молодежные гранты
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