УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Стала известна дата проведения очередного Тотального диктанта. В 2018 году он состоится 14 апреля. Главным новшеством станет ежегодная смена столицы диктанта. Статус столицы предполагает, что город становится главной площадкой акции: автор приезжает читать свой текст в город-победитель.

«Уфа поборется за право стать столицей Тотального диктанта 2018 года. Надеюсь, жители и гости нашего города будут рады увидеть автора диктанта в Уфе. Интернет-голосование стартует осенью на сайте totaldict.ru. Надеемся, оно будет в нашу пользу!», — говорит организатор Тотального диктанта в Уфе Наталья Панчишина.

Тотальный диктант — образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Общественный проект ежегодно проводится силами активистов и волонтеров. Организатор акции – фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Текст Тотального диктанта каждый год специально для акции пишет известный писатель. Участвовать в акции может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.