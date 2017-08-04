Башкирия в федеральных СМИ: корысти ради, монорельсом по пробкам, в турпоход по Уфе

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Российская газета» под недвусмысленным заголовком «За деньгами в деревню» рассказывает о сильном ходе властей Башкирии, изыскавших возможность существенно повысить сумму господдержки для выпускников вузов и колледжей, трудоустраивающихся на предприятия АПК. Для специалистов с высшим образованием предлагается увеличить единовременную выплату со 100 тысяч рублей до полумиллиона, для специалистов со средним специальным образованием — с 60 до 300 тысяч рублей. По мнению министра сельского хозяйства РБ Ильшата Фазрахманова, такие меры позволят восполнить дефицит кадров на селе.

О том, что жизнь в башкирской деревне полна не только трудностей, но и опасностей, рассказывает «Интерфакс-Россия». Медведь напал на лошадь с жеребенком близ деревни Сабырово в Зилаирском районе, однако мать, то есть, кобыла, бесстрашно встала на защиту своего малыша и хищник был вынужден отступить. «Кобыла с разодранной кожей на лопатке и следами когтей хищника на животе вернулась домой вместе с невредимым малышом. В настоящее время благодаря уходу и помощи ветеринара отважная мать пошла на поправку» — сообщает агентство. Остается надеяться, что отступивший получил более серьезные повреждения и в ближайшее время не отважится вновь наведаться на пастбище.

Вред здоровью приносят не только крупные звери, о чем «Интерфакс-Россия» рассказывает в статье «Заболеваемость «мышиной лихорадкой» в Башкирии возросла вдвое – Роспотребнадзор». «Заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в 2017 году в Башкирии увеличилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галина Пермина. Но опасность подстерегает не только в родных селах и лесах, но и в дальних странах.

Ежегодно «в республику привозится лихорадка Денге (вирусная инфекция, передаваемая при укусе инфицированной самки комара Aedes)… В прошлом году у нас было по одному случаю привозного заболевания малярии, лихорадки Денге и туберкулеза. Эти заболевания обычно привозят из Таиланда, Индии, Шри-Ланки, Вьетнам. В этом году также есть по одному случаю», — отметила Г. Пермина. Комментируя ситуацию с предстоящим хаджем в Саудовскую Аравию, замглавы ведомства сообщила, что совершить паломничество намерены около 250 жителей Башкирии. «Это мероприятие держится под контролем. Для совершивших хадж паломников в нашем аэропорту оборудован хороший карантинный пункт. Наши специалисты на месте контролируют все международные рейсы, проводят как визуальный, так и специальный осмотр прибывающих. Все, кто приедет из Саудовской Аравии, будут переданы под медицинское 21-дневное наблюдение по месту жительства».

Да, лучше уж никуда не ездить. Тем более, что «Власти Башкирии готовят три туристических маршрута по Уфе», как сообщают «Известия». «В Уфе к сентябрю появится три пешеходных туристических маршрута. Это «Зеленый город» по паркам башкирской столицы, «Архитектурный облик города Уфы ХIХ–ХХ века» и «Административный центр города Уфы».

«Список достопримечательностей разрабатывает министерство культуры региона совместно с Национальным музеем республики, — сообщает газета со ссылкой на ИА «Башинформ». — Ранее сообщалось, что власти Башкирии потратят на создание экотуристических маршрутов около 20 млн рублей в течение трех лет. Республика готовится к притоку туристов из Китая, Ирана и других восточных стран. Также в регионе продолжается разработка бренда Башкирии».

Из Китая Башкирия ждет не только туристов. Например, ТАСС в статье «Электромобиль не роскошь: что мешает российским регионам развивать электротранспорт» сообщает, что «Переговоры о создании монорельсовой дороги как экологичного транспорта ведут и власти Башкирии, партнером может выступить китайская компания CCEGC External Project division, сказали в Госкомитете по транспорту и дорожному хозяйству. "Строительство монорельса в городе Уфе позволит решить транспортные проблемы в городе на многие годы вперед", — уточнили там».