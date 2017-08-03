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3 августа Четверг

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В Башкирии под колесами ВАЗ-2114 оказались супруги с двумя детьми

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии под колесами ВАЗ-2114 оказались супруги с двумя детьми Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

В Башкирии под колесами ВАЗ-2114 оказались супруги с двумя детьми Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Кармаскалинском районе Башкортостана на 39 км автодороги Уфа — Оренбург днем 3 августа произошло серьезное ДТП. На территории СНТ «Гвоздика» 21-летний водитель на ВАЗ-2114 совершил наезд на пешеходов — мужчину, женщину и двоих детей.

Группа «Дорожный патруль Уфа» со ссылкой на данные Кармаскалинского ГИБДД сообщает, что пешеходы двигались по обочине, по ходу движения автомобиля. После наезда отечественная машина перевернулась на бок.

Оказалось, что водитель сбил семью. В результате автоаварии пострадали все пешеходы. Детей увезли в больницу с переломами. Их родители получили сотрясение. О состоянии автолюбителя не сообщается.

Причины и обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

Теги: ДТП, дети
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