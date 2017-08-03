Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.58 ↑

EUR 71.68 ↓

3 августа Четверг

Уфа   °

В Уфе школьник упал в шахту лифта

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе школьник упал в шахту лифта Фото: автор

В Уфе школьник упал в шахту лифта Фото: автор

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В службу спасения Уфы 3 августа около 18.30 поступила информация, что в шахту лифта недостроенной секции дома №128/1 по улице Менделеева упал 15-летний подросток.

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Сотрудники уфимского филиала Приволжского поисково-спасательного отряда разобрали кирпичную кладку строения и вытащили подростка. Затем его передали бригаде скорой помощи.

«Обстоятельства случившегося, в частности, каким образом юноша попал на крышу здания, предстоит выяснить правоохранительным органам», — прокомментировала агентству «Башинформ» пресс-секретарь столичной «Службы спасения 112» Яна Калинина.

Теги: ЧП, служба спасения
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть