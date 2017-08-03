В Уфе школьник упал в шахту лифта Фото: автор
В Уфе школьник упал в шахту лифта
В Уфе школьник упал в шахту лифта Фото: автор
УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В службу спасения Уфы 3 августа около 18.30 поступила информация, что в шахту лифта недостроенной секции дома №128/1 по улице Менделеева упал 15-летний подросток.
На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Сотрудники уфимского филиала Приволжского поисково-спасательного отряда разобрали кирпичную кладку строения и вытащили подростка. Затем его передали бригаде скорой помощи.
«Обстоятельства случившегося, в частности, каким образом юноша попал на крышу здания, предстоит выяснить правоохранительным органам», — прокомментировала агентству «Башинформ» пресс-секретарь столичной «Службы спасения 112» Яна Калинина.