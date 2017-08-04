Заканчивается прием заявок на участие в аукционах Минлесхоза Башкирии Фото: Олег Яровиков Заканчивается прием заявок на участие в аукционах Минлесхоза Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ»/.

Министерство лесного хозяйства Башкортостана в июле текущего года выставило на аукционы по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для обеспечения предпринимателей 34 лота. Общий объем заготовки древесины — 8,6 тысячи кубометров. Участки находятся на территории Альшеевского, Белебеевского, Дуванского, Кугарчинского, Салаватского и Уфимского лесничеств.

4 августа — заключительный день приема заявок на участие в аукционах. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов.