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4 августа Пятница

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4 августа определят лучшего штукатура Башкирии

ОБЩЕСТВО

4 августа определят лучшего штукатура Башкирии Фото: Олег Яровиков

4 августа определят лучшего штукатура Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе 4 августа определят лучшего штукатура Башкортостана. Республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший штукатур строительного комплекса Башкортостана» состоится в жилом комплексе «Квартал Энтузиастов».

Инициатором конкурса выступает Госкомитет РБ по строительству и архитектуре совместно с Республиканской организацией профсоюза строителей России, Союзом строителей РБ и Межрегиональным строительным союзом.

Главная цель конкурса — повышение конкурентоспособности строительных специальностей и обмен опытом в профессиональной сфере на площадках лучших новостроек республики.

Теги: конкурс профмастерства, лучший штукатур
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