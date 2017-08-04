4 августа определят лучшего штукатура Башкирии Фото: Олег Яровиков
4 августа определят лучшего штукатура Башкирии
4 августа определят лучшего штукатура Башкирии Фото: Олег Яровиков
УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ»/.
В Уфе 4 августа определят лучшего штукатура Башкортостана. Республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший штукатур строительного комплекса Башкортостана» состоится в жилом комплексе «Квартал Энтузиастов».
Инициатором конкурса выступает Госкомитет РБ по строительству и архитектуре совместно с Республиканской организацией профсоюза строителей России, Союзом строителей РБ и Межрегиональным строительным союзом.
Главная цель конкурса — повышение конкурентоспособности строительных специальностей и обмен опытом в профессиональной сфере на площадках лучших новостроек республики.