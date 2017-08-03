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3 августа Четверг

Уфа   °

В Уфе следователи устанавливают обстоятельства гибели сварщика, упавшего в траншею

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе следователи устанавливают обстоятельства гибели сварщика, упавшего в траншею Фото: Андрей Старостин

В Уфе следователи устанавливают обстоятельства гибели сварщика, упавшего в траншею Фото: Андрей Старостин

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе, возле дома №11 по улице М. Гафури 2 августа проводился плановый ремонт теплотрассы МУП «Уфаводоканал». По предварительным данным следственного управления СКР по РБ, 40-летний сварщик потерял равновесие и упал в траншею глубиной около 2,5 метра. От полученных телесных повреждений он скончался на месте. Предположительно, работник находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту следственные органы проводят доследственную проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти погибшего назначена судмедэкспертиза.

Как сообщало агентство «Башинформ», опыт работы у погибшего был значительным, все необходимые инструктажи с ним проводились.

Теги: СКР по РБ
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