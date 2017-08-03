Россиянам дали советы по выбору фруктов и овощей Фото: автор Россиянам дали советы по выбору фруктов и овощей Фото: автор

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

За первую половину 2017 года Роспотребнадзор сделал более 33 тысяч проб плодоовощной продукции. Из них в 0,7% оказался превышен допустимый уровень нитратов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на информацию пресс-службы надзорного ведомства.

В Роспотребнадзоре рекомендовали гражданам покупать фрукты и овощи только в местах санкционированной торговли, где ведется контроль качества и безопасности продукции. Приобретая плоды, следует обращать внимание на их внешний вид и условия хранения. Если необходимо, можно спросить у продавца сопроводительные документы на данную продукцию.

Отмечается, что в интернете активизировались и продавцы портативных устройств и экотестеров. Эти приборы «будто бы способны определить наличие и количество нитратов в плодоовощной продукции». Роспотребнадзор пояснил, что эти устройства «по сути замеряют лишь электропроводимость». Кроме того, сопроводительные документы на приборы часто выдаются с нарушениями.