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3 августа Четверг

Уфа   °

Россиянам дали советы по выбору фруктов и овощей

ОБЩЕСТВО

Россиянам дали советы по выбору фруктов и овощей Фото: автор

Россиянам дали советы по выбору фруктов и овощей Фото: автор

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

За первую половину 2017 года Роспотребнадзор сделал более 33 тысяч проб плодоовощной продукции. Из них в 0,7% оказался превышен допустимый уровень нитратов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на информацию пресс-службы надзорного ведомства.

В Роспотребнадзоре рекомендовали гражданам покупать фрукты и овощи только в местах санкционированной торговли, где ведется контроль качества и безопасности продукции. Приобретая плоды, следует обращать внимание на их внешний вид и условия хранения. Если необходимо, можно спросить у продавца сопроводительные документы на данную продукцию.

Отмечается, что в интернете активизировались и продавцы портативных устройств и экотестеров. Эти приборы «будто бы способны определить наличие и количество нитратов в плодоовощной продукции». Роспотребнадзор пояснил, что эти устройства «по сути замеряют лишь электропроводимость». Кроме того, сопроводительные документы на приборы часто выдаются с нарушениями.

Теги: Роспотребнадзор, продукция
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