В Уфе состоится ярмарка «строительных» вакансий Фото: Андрей Старостин В Уфе состоится ярмарка «строительных» вакансий Фото: Андрей Старостин

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице 10 августа состоится ярмарка вакансий предприятий строительной сферы. Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, посетителям ярмарки предложат вакансии автоэлектрика, бетонщика, водителя, дворника, инженера, каменщика, маляра, машиниста крана, а также монтажника строительных работ, рабочего, слесаря и токаря.

Традиционно посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.