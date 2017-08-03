Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.58 ↑

EUR 71.68 ↓

3 августа Четверг

Уфа   °

До конца года в Башкирии построят 58 километров сельских дорог

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

До конца года в Башкирии построят 58 километров сельских дорог Фото: Олег Яровиков

До конца года в Башкирии построят 58 километров сельских дорог Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий» строятся 14 подъездов к населенным пунктам. Они соединят их с дорогами с твердым покрытием.

Суммарная протяженность подъездов превышает 58 километров.

Как сообщили в Госкомтрансе региона, дорожные работы ведутся сейчас в Альшеевском, Балтачевском, Благоварском, Буздякском, Бураевском, Давлекановском, Зилаирском, Илишевском, Караидельском, Салаватском и Стерлитамакском районах.

«Программа очень большая, ее стоимость превышает миллиард рублей. Из них 634 миллиона рублей поступили из федерального бюджета. Деньги уже находятся в муниципалитетах. До конца сезона-2017 все объекты должны быть сданы в эксплуатацию. Дороги должны работать для населения», — поставил задачу заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Ильяс Муниров.

Всего с начала действия программы, или с начала 2011 года, в республике построено 55 подъездных дорог к селам и деревням.

Теги: дороги, устойчивое развитие сельских территорий
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть