Осужденный из Башкирии в очередной раз попал в Книгу рекордов России Фото: пресс-служба УФСИН по РБ

Осужденный из Башкирии в очередной раз попал в Книгу рекордов России Фото: пресс-служба УФСИН по РБ

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Осужденный из Башкортостана в очередной раз попал в Книгу рекордов России. Сертификат, подтверждающий установление нового рекорда, уже доставлен в колонию. По информации пресс-службы УФСИН России по РБ, документ удостоверяет, что Михаил Богданов, отбывающий наказание в ИК-3, 13 июля этого года за пять минут присел 44 раза с 80-килограммовой штангой.

В интернет-версии Книги рекордов России это достижение пока не значится, но здесь можно найти другие достижения Михаила Богданова. Он является действующим рекордсменом России по приседаниям за один час. Результат, показанный им 12 декабря 2015 года, составляет 2084 приседания, о чем свидетельствует соответствующий сертификат.

В присутствии журналистов на видео был зафиксирован еще один рекорд, установленный осужденным 15 мая 2017 года. Спортсмен-любитель за 15 минут присел со штангой весом в 50 кг 175 раз. Документ пока не прислали, но на сайте Книги рекордов России он уже есть.

Отмечается, что до попадания в места лишения свободы мужчина спортом не увлекался. В 2005 году он стал свидетелем, как на спортивном мероприятии, проводимом в ИК-3, один из осужденных присел 1800 раз. Он решил попробовать превзойти «чемпиона колонии»: стал заниматься и втянулся. По словам осужденного, занятия физкультурой помогают отвлечься от однообразных будней, приносят положительные эмоции.

Михаил Богданов стал единственным жителем региона, дважды попавшим в Книгу рекордов России. Он ждет подтверждения третьего рекорда. Сейчас в Книге зафиксировано всего 11 рекордов, установленных в Башкортостане, причем индивидуальных только пять, сообщили в республиканском УФСИН.