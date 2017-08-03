В Уфе пройдет представительный шахматный турнир Фото: Дмитрий Слезин В Уфе пройдет представительный шахматный турнир Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

С 5 по 11 августа в Уфе на «ВДНХ-Экспо» пройдет шахматный турнир, посвященный памяти Ренанта Гумерова, — шахматного мастера, талантливого организатора и тренера, многократного чемпиона Башкортостана и Уфы, победителя и призера множества российских и международных турниров.

VI Мемориал Гумерова по праву считается самым крупным и представительным турниром, который проводится на территории Башкортостана. Только в прошлом году в нем участвовали более 200 спортсменов самых разных возрастов, от 16 до 60 лет.

В рамках нынешних соревнований пройдут три турнира: турнир «А» — рейтинговый open-турнир; турнир «В» — рейтинговый детский турнир среди юношей и девушек 2006 г.р. и моложе; турнир «С» — рейтинговый блиц-турнир для всех желающих.

Ожидается участие победителей и призеров чемпионата России разных лет, сильнейших шахматистов десятка регионов страны, международных гроссмейстеров и мастеров.

За ходом соревнований можно будет следить на официальном сайте турнира.

Организаторы — Федерация шахмат РБ, Уфимский городской клуб интеллектуальных игр «Толпар», БВК.