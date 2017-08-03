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3 августа Четверг

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Госкомтранс Башкирии планирует изменить маршрутную сеть регулярных перевозок в Уфе

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Госкомтранс Башкирии планирует изменить маршрутную сеть регулярных перевозок в Уфе Фото: Олег Яровиков

Госкомтранс Башкирии планирует изменить маршрутную сеть регулярных перевозок в Уфе Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Госкомтранс Башкортостана заключил государственный контракт на выполнение работы по созданию новой маршрутной сети регулярных перевозок в Уфе. Контракт заключен в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Будут сформированы два варианта новой маршрутной сети регулярных перевозок в Уфе, рассчитанные на базе компьютерной транспортной модели с применением нормативов качества транспортного обслуживания населения. Об этом сообщили на заседании коллегии Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству,

В первом варианте маршрутная сеть будет приближена по параметрам к существующей схеме и системам управления и финансирования в республике.

Во втором варианте — сформирована по принципу организации перевозок в Москве, учитывая положительные наработки столицы в этом направлении.

Благодаря реализации проекта будет выбран новый, рациональный, экономически обоснованный вариант маршрутной сети.

Как отметили в ведомстве, этот проект очень важен еще и потому, что его мероприятия тесно связаны с приоритетным проектом Минтранса России «Безопасные и качественные дороги», реализуемым сейчас на территории Уфимской агломерации.

Теги: Госкомтранс РБ, пассажирские перевозки
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