Госкомтранс Башкирии планирует изменить маршрутную сеть регулярных перевозок в Уфе Фото: Олег Яровиков Госкомтранс Башкирии планирует изменить маршрутную сеть регулярных перевозок в Уфе Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Госкомтранс Башкортостана заключил государственный контракт на выполнение работы по созданию новой маршрутной сети регулярных перевозок в Уфе. Контракт заключен в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Будут сформированы два варианта новой маршрутной сети регулярных перевозок в Уфе, рассчитанные на базе компьютерной транспортной модели с применением нормативов качества транспортного обслуживания населения. Об этом сообщили на заседании коллегии Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству,

В первом варианте маршрутная сеть будет приближена по параметрам к существующей схеме и системам управления и финансирования в республике.

Во втором варианте — сформирована по принципу организации перевозок в Москве, учитывая положительные наработки столицы в этом направлении.

Благодаря реализации проекта будет выбран новый, рациональный, экономически обоснованный вариант маршрутной сети.

Как отметили в ведомстве, этот проект очень важен еще и потому, что его мероприятия тесно связаны с приоритетным проектом Минтранса России «Безопасные и качественные дороги», реализуемым сейчас на территории Уфимской агломерации.