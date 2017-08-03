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3 августа Четверг

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Моногород Учалы претендует на статус территории опережающего развития

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Моногород Учалы претендует на статус территории опережающего развития

Фото: администрация Учалинского района

Моногород Учалы претендует на статус территории опережающего развития

Фото: администрация Учалинского района

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Башкирский город Учалы включен в федеральную программу «Комплексное развитие моногородов», реализуемую российским правительством. Участие в программе позволит городу выйти из списка моногородов, получить статус территории опережающего развития и претендовать на финансовую поддержку. На сайте моногорода.рф путем голосования жители Учалов определили главную улицу города, которая должна быть благоустроена. Наибольшее количество голосов горожане отдали за улицу Первостроителей. Ее по праву можно назвать одной из центральных. На ней расположены центральный рынок, несколько крупных магазинов, акушерское отделение Учалинской ЦГБ. Движение по улице Первостроителей всегда интенсивно и насыщенно, дорога ведет к промышленным предприятиям, коммунальным организациям и социальным учреждениям. На капремонт данного участка протяженностью 230 метров выделено 9,5 млн рублей из республиканского бюджета, 146 тысяч рублей — из бюджета городского поселения город Учалы.

Кроме того, планируется направить из бюджета республики еще 5,9 млн рублей, из местного бюджета — 90 тысяч рублей на капремонт оставшегося участка улицы от улицы Пионерской до улицы Мира протяженностью 220 метров. Работы продлятся до осени текущего года.

Как сообщили в администрации муниципалитета, в эти дни капитальный ремонт участка улицы Первостроителей идет полным ходом. Работники ОАО «Дорзеленстрой» приступили к асфальтированию дороги от улицы Ленина до улицы Пионерской. Обследование ливневой канализации показало, что чугунные трубы находятся в хорошем состоянии, производится ремонт колодцев, чугунных люков и дождевых ливнеприемников. Увеличится площадь парковочных мест. Проведены укладка щебеночного основания, монтаж бордюров. Задействовано пять единиц техники, трудятся семь человек. Как отметила руководитель предприятия Рима Аглиуллина, работы здесь будут завершены к концу августа.

Теги: моногорода, территория опережающего развития
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